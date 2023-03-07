Стешин Кузьма Федорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Стешин Федор Илларионович
Мать: Стешина Елена Ивановна
Бракосочетание
11.?.1882
Жена: Стешина Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
19.09.1884
Сын: Стешин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Стешина Феодосия Вилкова
Рождение ребёнка
19.03.1890
Мать ребёнка: Стешина Феодосия Вилкова
Смерть
Неизвестно