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Стешин Кузьма Федорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Стешин Федор Илларионович

Мать: Стешина Елена Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1882

Жена: Стешина Феодосия Вилкова

Рождение ребёнка
19.09.1884

Сын: Стешин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Стешина Феодосия Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1890

Сын: Стешин Гавриил Кузьмич

Мать ребёнка: Стешина Феодосия Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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