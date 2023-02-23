Стешина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтешина Елена Ивановна

Стешина Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.?.1851

Муж: Стешин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
01.11.1853

Сын: Стешин Василий Федорович

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Стешина

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Агриппина Стешина

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Стешин Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Телятникова Феодосия Стешина

Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1869
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close