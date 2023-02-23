Стешина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.?.1851
Рождение ребёнка
01.11.1853
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Стешина
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Агриппина Стешина
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Телятникова Феодосия Стешина
Отец ребёнка: Стешин Федор Илларионович
Смерть
До 1869