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Суслов Евгений Валентинович
Суслов Евгений Валентинович
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
20.07.1981
Пол
Мужской
Отец
Суслов Валентин Николаевич
1959 г.р.
Мать
Овцина Любовь Геннадьевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЁ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1981
Отец:
Суслов Валентин Николаевич
Мать:
Овцина Любовь Геннадьевна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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