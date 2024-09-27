Фролова (Листьева) Евдокия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1881
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.
Сын: Фролов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович
Рождение ребёнка
17.03.1892
Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович
Рождение ребёнка
14.03.1895
Сын: Фролов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович
Рождение ребёнка
21.08.1897
Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович
Рождение ребёнка
26.10.1903
Дочь: Фролова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович
Смерть
Неизвестно