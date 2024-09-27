Фролова (Листьева) Евдокия Осиповна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролова (Листьева) Евдокия Осиповна

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1881

Муж: Фролов Василий Максимович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1889 ст.

Сын: Фролов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1892

Сын: Фролов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович

Рождение ребёнка
14.03.1895

Сын: Фролов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович

Рождение ребёнка
21.08.1897

Сын: Фролов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович

Рождение ребёнка
26.10.1903

Дочь: Фролова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий Максимович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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