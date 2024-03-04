Быструхина -- Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
25.10.1830
Дочь: Быструхина Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Быструхин Семен Петрович
Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно