Вавилина Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Симонова Пелагея Вавилина
Отец ребёнка: Вавилин Онуфрий Николаевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1870
Сын: Вавилин Михаил Онуфриевич
Отец ребёнка: Вавилин Онуфрий Николаевич
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния