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Вавилин Онуфрий Николаевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Симонова Пелагея Вавилина

Мать ребёнка: Вавилина Анисья Федоровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1870

Сын: Вавилин Михаил Онуфриевич

Мать ребёнка: Вавилина Анисья Федоровна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилина Анисья Федоровна

Смерть
21.04.1892
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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