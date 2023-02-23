Вавилин Онуфрий Николаевич
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1830
Дата смерти21.04.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Симонова Пелагея Вавилина
Мать ребёнка: Вавилина Анисья Федоровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1870
Сын: Вавилин Михаил Онуфриевич
Мать ребёнка: Вавилина Анисья Федоровна
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1892
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния