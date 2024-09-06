Полева (Юдина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полева (Юдина) Ирина Ивановна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Юдин Иван Артемьевич

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.04.1906

Муж: Полев Григорий Ерофеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
11.10.1907

Дочь: Полева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Полев Григорий Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.11.1908

Дочь: Полева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Полев Григорий Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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