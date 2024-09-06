Полева (Юдина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Юдин Иван Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1906
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
11.10.1907
Дочь: Полева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Полев Григорий Ерофеевич
Рождение ребёнка
17.11.1908
Дочь: Полева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Полев Григорий Ерофеевич
Смерть
Неизвестно