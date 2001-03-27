Резникова (Белинская) Бася Иделевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1922
Дата смерти27.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Отец: Белинский Идель Насонович
Мать: Эсфир Эльевна
Рождение ребёнка
27.08.1946
Отец ребёнка: Резников Евель Давидович
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Резников Евель Давидович
Смерть
27.03.2001
Хайфа, Израиль
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Хайфа, Израиль