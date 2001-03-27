Резникова (Белинская) Бася Иделевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова (Белинская) Бася Иделевна

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Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

27.03.2001

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Белинский Идель Насонович

Мать: Эсфир Эльевна

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
27.08.1946

Сын: Резников Лев Евельевич

Отец ребёнка: Резников Евель Давидович

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Резников Евель Давидович

Смерть
27.03.2001
Хайфа, Израиль
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Хайфа, Израиль
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