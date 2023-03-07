Резников Евель Давидович
Место рождения
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти25.05.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Отец: Резников Давид Яковлевич
Мать: Елена Львовна
Рождение ребёнка
27.08.1946
Мать ребёнка: Резникова Бася Иделевна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резникова Бася Иделевна
Смерть
25.05.1993
Хайфа, Израиль
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Хайфа, Израиль
Похороны
Неизвестно
Sde Yehoshua (Kfar Samir) Cemetery, Haifa, Israel