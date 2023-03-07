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Резников Евель Давидович

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Место рождения

Красная Гора, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

25.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Резников Давид Яковлевич

Мать: Елена Львовна

Красная Гора, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.08.1946

Сын: Резников Лев Евельевич

Мать ребёнка: Резникова Бася Иделевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резникова Бася Иделевна

Смерть
25.05.1993
Хайфа, Израиль
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Хайфа, Израиль
Похороны
Неизвестно
Sde Yehoshua (Kfar Samir) Cemetery, Haifa, Israel
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