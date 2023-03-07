Влас Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВлас Алексеев

Влас Алексеев

avatar

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: ?

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close