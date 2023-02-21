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Колотнеча Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1978

Отец: Колотнеча Александр Семёнович

Мать: Колотнеча Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
28.10.1996

Сын: Колотнеча Александр Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Между 2006 и 2014

Жена: Колотнеча Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.2014

Дочь: Колотнеча Мирослава Валерьевна

Мать ребёнка: Колотнеча Дарья Михайловна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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