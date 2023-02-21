Колотнеча Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1978
Рождение ребёнка
28.10.1996
Сын: Колотнеча Александр Валерьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Между 2006 и 2014
Рождение ребёнка
04.10.2014
Дочь: Колотнеча Мирослава Валерьевна
Мать ребёнка: Колотнеча Дарья Михайловна
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край