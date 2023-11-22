Назирова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назирова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назиров Денис Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назирова Денисовна

Отец ребёнка: Назиров Денис Эдуардович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назирова Денисовна

Отец ребёнка: Назиров Денис Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назиров Денис Эдуардович

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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