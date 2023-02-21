Пескишева Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПескишева Параскева Петровна

Пескишева Параскева Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Пескишев Кирилл Самылович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Пескишев Кирилл Самылович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Кирилл Самылович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close