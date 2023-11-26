Буксгевден (Жемчужникова) Ольга Михайловна
женский, родилась 1900, Бартники, Барановичский район, Брестская область
умерла Неизвестно
ОтецБуда-Жемчужников (Жемчужников) Михаил Александрович1860 г.р.
МатьЖемчужникова (Воронцова-Вельяминова) Ольга Аркадьевна08.03.1874 г.р.
Супруги
Буксгевден Петер Фридрих26.05.1902 г.р.
Стольников БорисНеизвестно г.р.
Дети
Стольников Дмитрий БорисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Буда-Жемчужников (Жемчужников) Михаил Александрович
Бартники, Барановичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стольников Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Стольников Борис
Бракосочетание
По 1930
Муж: Стольников Борис
Бракосочетание
15.11.1930
Смерть
Неизвестно