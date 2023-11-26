Буксгевден (Жемчужникова) Ольга Михайловна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буксгевден (Жемчужникова) Ольга Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1900, Бартники, Барановичский район, Брестская область

умерла Неизвестно

Отец
Буда-Жемчужников (Жемчужников) Михаил Александрович1860 г.р.
Мать
Жемчужникова (Воронцова-Вельяминова) Ольга Аркадьевна08.03.1874 г.р.
Супруги
Буксгевден Петер Фридрих26.05.1902 г.р.
Стольников БорисНеизвестно г.р.
Дети
Стольников Дмитрий БорисовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Буда-Жемчужников (Жемчужников) Михаил Александрович

Мать: Жемчужникова (Воронцова-Вельяминова) Ольга Аркадьевна

Бартники, Барановичский район, Брестская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стольников Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Стольников Борис

Бракосочетание
По 1930

Муж: Стольников Борис

Бракосочетание
15.11.1930

Муж: Буксгевден Петер Фридрих

Смерть
Неизвестно

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