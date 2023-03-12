Судоргин Роман Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судоргин Роман Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1927

Дочь: Судоргина Екатерина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская область, Уметский район, село Тимофеевка
Рождение ребёнка
12.03.?

Дочь: Судоргина Серафима Романовна

Мать ребёнка: Судоргина Аграфена

Смерть
1981
Умёт, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
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