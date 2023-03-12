Судоргин Роман Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1927
Дочь: Судоргина Екатерина Романовна
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская область, Уметский район, село Тимофеевка
Рождение ребёнка
12.03.?
Дочь: Судоргина Серафима Романовна
Мать ребёнка: Судоргина Аграфена
Смерть
1981
Умёт, Умётский муниципальный район, Тамбовская область