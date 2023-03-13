Шерстневъ Макаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстневъ Макаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шерстневъ Михей

Мать: Шерстнева Устинья

Рождение ребёнка
19.11.1897

Сын: Шерстневъ Александръ

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1908

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1910

Сын: Шерстневъ Петръ

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Шерстневъ Василий

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1918

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Анастасия Иванова

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