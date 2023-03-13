Шерстневъ Макаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шерстневъ Михей
Мать: Шерстнева Устинья
Рождение ребёнка
19.11.1897
Сын: Шерстневъ Александръ
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1905
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
21.03.1908
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1910
Сын: Шерстневъ Петръ
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1915
Сын: Шерстневъ Василий
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
08.07.1918
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Шерстнева Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно