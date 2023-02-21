Мария Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1868
Рождение ребёнка
27.04.1870
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1871
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1872
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1874
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1879
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1880
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1886
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1888
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1892
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно