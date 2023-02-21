Мария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Филиппова

Мария Филиппова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1868

Муж: Новиков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
27.04.1870

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1871

Сын: Новиков Семен Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1872

Сын: Новиков Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1879

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1880

Сын: Новиков Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1886

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1888

Сын: Новиков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1892

Сын: Новиков Николай Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close