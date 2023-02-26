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Матрона Назарова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1844

Муж: Василий Акимов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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