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Сапунова (Шапарева) Анна Григорьевна
Сапунова (Шапарева) Анна Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1946
Пол
Женский
Отец
Шапарев Григорий
Мать
Шапарева Ольга Степановна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946
Отец:
Шапарев Григорий
Мать:
Шапарева Ольга Степановна
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