Сапунова (Шапарева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапунова (Шапарева) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946

Отец: Шапарев Григорий

Мать: Шапарева Ольга Степановна

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