Ирина Климова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ефимъ Петровъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кочетова Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Ефимъ Петровъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шерстнева Оксинья
Отец ребёнка: Ефимъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимъ Петровъ