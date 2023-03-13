Ефимъ Петровъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Ирина Климова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кочетова Дарья Ефимова
Мать ребёнка: Ирина Климова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Шерстнева Оксинья
Мать ребёнка: Ирина Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Климова