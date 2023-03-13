Ефимъ Петровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимъ Петровъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ирина Климова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кочетова Дарья Ефимова

Мать ребёнка: Ирина Климова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Шерстнева Оксинья

Мать ребёнка: Ирина Климова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Климова

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