Fetullayev Sabir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fetullayev Sabir

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Hudaverdiyev (fetullayev) İbrahim (Fetullah oğlu)

Мать: Hudaverdiyeva (fetullayeva) Mile (y) kızı

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Fetullayev Samir

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Смерть
Неизвестно
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