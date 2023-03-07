Калямин ВОВ Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения09.08.1902
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902
Отец: Калямин Федор Иванович
Мать: Калямина Агафья Муругова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Калямин Вов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Калямина Александра Яковлевна
Деревня Огаревка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести