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Калямин ВОВ Матвей Федорович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.08.1902

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902

Отец: Калямин Федор Иванович

Мать: Калямина Агафья Муругова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Калямин Вов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Калямина Александра Яковлевна

Деревня Огаревка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калямина Александра Яковлевна

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести
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