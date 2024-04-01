Гутова 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1836

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Гутов Павел Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Павел Иванов

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов

Отец ребёнка: Гутов Павел Иванов

Смерть
До 1836

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