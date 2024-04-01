Гутова 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гутов Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гутов Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Гутов Василий Крест. Д. М.Зарослой Павлов
Отец ребёнка: Гутов Павел Иванов
Смерть
До 1836