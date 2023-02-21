Асаенок Игорь Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1970
Дата смерти12.07.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.1992
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно