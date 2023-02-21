Асаенок Игорь Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асаенок Игорь Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1970

Дата смерти

12.07.1992

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мценск, город Мценск, Орловская область
Смерть
12.07.1992
Мценск, город Мценск, Орловская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область
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