Ерошкина (Шеребкова) Прасковья Ивановна
Место рожденияд.Лапаевка Хвалынский уезд
Дата рождения26.10.1890
Дата смерти19.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1890
Отец: Шеребков Иван Федорович
д.Лапаевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1926
Сын: Ерошкин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ерошкин Сергей Матвеевич
с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Смерть
19.09.1973
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область