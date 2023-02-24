Ерошкина (Шеребкова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкина (Шеребкова) Прасковья Ивановна

Ерошкина (Шеребкова) Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

д.Лапаевка Хвалынский уезд

Дата рождения

26.10.1890

Дата смерти

19.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1890

Отец: Шеребков Иван Федорович

Мать: Шеребкова Мария Семеновна

д.Лапаевка Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1926

Сын: Ерошкин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ерошкин Сергей Матвеевич

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Смерть
19.09.1973
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close