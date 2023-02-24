Ерошкин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкин Алексей Сергеевич

Ерошкин Алексей Сергеевич

avatar

Место рождения

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область

Дата рождения

25.03.1926

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1926

Отец: Ерошкин Сергей Матвеевич

Мать: Ерошкина Прасковья Ивановна

с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерошкина Мария Григорьевна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Мария Григорьевна

Смерть
1998
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close