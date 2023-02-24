Ерошкин Алексей Сергеевич
Место рожденияс.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Дата рождения25.03.1926
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1926
с.Ст. Пичеур, Павловский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерошкина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998