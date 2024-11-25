Ярошенко Николай Архипович
мужской, родился 15.02.1931
умер 04.04.2004
Мать(Оверчук) ЕвдокияНеизвестно г.р.
ОтецЯрошенко Архип ГригорьевичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1931
Отец: Ярошенко Архип Григорьевич
Мать: (Оверчук) Евдокия
Рождение ребёнка
06.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Хомутова) Алексанлра Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Хомутова) Алексанлра Васильевна
Смерть
04.04.2004