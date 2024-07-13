Новосёлов Михаил 30.09.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосёлов Михаил

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Место рождения

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

Дата рождения

30.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова-Грисяк Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосёлов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Новосёлова-Грисяк Елена

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.06.1988

Дочь: Зотова-Новосёлова Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Новосёлова-Грисяк Елена

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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