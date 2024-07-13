Новосёлов Михаил
Место рождения
Дата рождения30.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новосёлова-Грисяк Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосёлов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Новосёлова-Грисяк Елена
Рождение ребёнка
26.06.1988
Дочь: Зотова-Новосёлова Лилия Михайловна
Мать ребёнка: Новосёлова-Грисяк Елена