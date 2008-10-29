Киселева (Патык-Кара (Patyk-Kara)) Наталия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1938
Дата смерти29.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Сергей Владимирович
Смерть
29.10.2008
Москва, город федерального значения Москва