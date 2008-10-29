Киселева (Патык-Кара (Patyk-Kara)) Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Патык-Кара (Patyk-Kara)) Наталия Георгиевна

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

20.05.1938

Дата смерти

29.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Сергей Владимирович

Смерть
29.10.2008
Москва, город федерального значения Москва
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