Цепков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.2005
Сын: Цепков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Цепкова (Федотова) Дина Николаевна
Рождение ребёнка
06.12.2008
Сын: Цепков Артем Александрович
Мать ребёнка: Цепкова (Федотова) Дина Николаевна