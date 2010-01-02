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Осипчук Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

02.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипчук Рангалина Сергеевна

Рождение ребёнка
03.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипчук Рангалина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипчук Рангалина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипчук Рангалина Сергеевна

Смерть
02.01.2010
Похороны
Неизвестно
Россия, Донецк, с. Авдотьино
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