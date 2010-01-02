Осипчук Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти02.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1968
Рождение ребёнка
03.06.1970
Рождение ребёнка
28.06.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2010
Похороны
Неизвестно
Россия, Донецк, с. Авдотьино