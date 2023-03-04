Коржавина Агафия Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина Агафия Киприянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Коржавин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Коржавин Лазар Васильевич

Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Коржавин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Василий Кондратьевич

Смерть
После 1795
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