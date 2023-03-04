Коржавина Агафия Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коржавин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Коржавин Лазар Васильевич
Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Коржавин Максим Васильевич
Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Коржавин Василий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795