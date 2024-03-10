(Молостова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Молостова) Зоя

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Место рождения

д. Нуштайкино Оренбург. обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Молостов Василий

Мать: Молостова Евгения

д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Тимонина Мария

Отец ребёнка: Трунилов Василий

д,Нуштайкино Оренб. обл.
Рождение ребёнка
29.12.1936

Сын: Трунилов Владимир

Отец ребёнка: Трунилов Василий

Место жительства
Неизвестно
семьей жили в Ярославле,Самарканде,Чирчике (Узбекистан)
Смерть
15.07.1941
г.Чирчик Узбекистан
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