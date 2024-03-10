(Молостова) Зоя
Место рожденияд. Нуштайкино Оренбург. обл.
Дата рождения1908
Дата смерти15.07.1941
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Молостов Василий
Мать: Молостова Евгения
д. Нуштайкино Оренбург. обл.
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Тимонина Мария
Отец ребёнка: Трунилов Василий
д,Нуштайкино Оренб. обл.
Рождение ребёнка
29.12.1936
Сын: Трунилов Владимир
Отец ребёнка: Трунилов Василий
Место жительства
Неизвестно
семьей жили в Ярославле,Самарканде,Чирчике (Узбекистан)
Смерть
15.07.1941
г.Чирчик Узбекистан