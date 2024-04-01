Табаринцев Родион Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табаринцев Родион Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Табаринцев Яков Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости Афанасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Табаринцев Иван Родионов

Мать ребёнка: 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Трушникова Евдокия Родионова

Мать ребёнка: 1 Жена

Бракосочетание
28.01.1838

Жена: Табаринцева Пелагея Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Наталья Родионова

Мать ребёнка: 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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