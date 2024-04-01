Табаринцев Родион Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Табаринцев Яков Крест. Д. Ельцоврй, Ильинской Волости Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Трушникова Евдокия Родионова
Мать ребёнка: 1 Жена
Бракосочетание
28.01.1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Наталья Родионова
Мать ребёнка: 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 Жена
Смерть
Неизвестно