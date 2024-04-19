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Шокурова (Голина) Марфа Архиповна

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Назаров Архип Аникеевич

Мать: Голина Марфа Агаповна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шокуров Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Шокуров Стефан Арефьевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
30.04.1900

Муж: Шокуров Стефан Арефьевич

Рождение ребёнка
03.12.1901

Сын: Шокуров Николай Стефанович

Отец ребёнка: Шокуров Стефан Арефьевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Шокуров Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Шокуров Стефан Арефьевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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