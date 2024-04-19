Шокурова (Голина) Марфа Архиповна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Назаров Архип Аникеевич
Мать: Голина Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шокуров Сергей Стефанович
Отец ребёнка: Шокуров Стефан Арефьевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.04.1900
Рождение ребёнка
03.12.1901
Сын: Шокуров Николай Стефанович
Отец ребёнка: Шокуров Стефан Арефьевич
Рождение ребёнка
06.05.1903
Отец ребёнка: Шокуров Стефан Арефьевич
Смерть
Неизвестно