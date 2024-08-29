Галова (Комисарова) Анна Васильева Вычислено 1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Галова (Комисарова) Анна Васильева

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Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1850 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.

Отец: Комисаров Василий Ефремов

Мать: не указана

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Галов Иван Петров

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.06.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галов Иван Петров

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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