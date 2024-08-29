Галова (Комисарова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.
Отец: Комисаров Василий Ефремов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Муж: Галов Иван Петров
Рождение ребёнка
29.06.1907 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галов Иван Петров
Смерть
Неизвестно