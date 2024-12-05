Александров Павел Константинович 24.03.1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александров Павел Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.03.1808

умер 23.10.1857, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Александрова (Щербатова) Анна Александровна17.02.1808 г.р.
Дети
Львова (Александрова) Александра Павловна18.07.1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1833

Жена: Александрова (Щербатова) Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.07.1836

Дочь: Львова (Александрова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Александрова (Щербатова) Анна Александровна

Смерть
23.10.1857
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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