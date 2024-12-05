Александров Павел Константинович
мужской, родился 24.03.1808
умер 23.10.1857, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Александрова (Щербатова) Анна Александровна17.02.1808 г.р.
Дети
Львова (Александрова) Александра Павловна18.07.1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1833
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.07.1836
Дочь: Львова (Александрова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Александрова (Щербатова) Анна Александровна
Смерть
23.10.1857
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург