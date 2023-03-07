Колбинцева (Назарова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Назарова) Василиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Назаровъ Чуринъ Терентий

Мать: Назарова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Суплотова Агаѳія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Колбинцевъ Степанъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1835

Сын: Колбинцевъ Петръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1836

Сын: Колбинцевъ Никоноръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1838

Сын: Колбинцевъ Андреянъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбинцевъ Кузьма

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