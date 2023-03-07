Колбинцева (Назарова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Назаровъ Чуринъ Терентий
Мать: Назарова Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Суплотова Агаѳія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колбинцевъ Степанъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
16.06.1835
Сын: Колбинцевъ Петръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
25.07.1836
Сын: Колбинцевъ Никоноръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма
Рождение ребёнка
09.08.1838
Сын: Колбинцевъ Андреянъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбинцевъ Кузьма