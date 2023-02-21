Васильев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.2003

Дочь: Диана

Мать ребёнка: Васильева Ирина

Рождение ребёнка
Около 2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Ирина

Рождение ребёнка
03.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Ирина

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