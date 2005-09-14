Волков Владимир Васильевич
Место рожденияс.Никоновское, Бронницкий район, Московской области
Дата рождения09.06.1927
Дата смерти14.09.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1927
с.Никоновское, Бронницкий район, Московской области
Рождение ребёнка
10.06.1955
Дочь: Фомина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.2005
Московская область, Раменский район, пос. Тельмана