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Волков Владимир Васильевич

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Место рождения

с.Никоновское, Бронницкий район, Московской области

Дата рождения

09.06.1927

Дата смерти

14.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1927

Отец: Волков Василий Васильевич

Мать: Волкова Екатерина Егоровна

с.Никоновское, Бронницкий район, Московской области
Рождение ребёнка
10.06.1955

Дочь: Фомина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра Сергеевна

Смерть
14.09.2005
Московская область, Раменский район, пос. Тельмана
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