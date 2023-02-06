Салинник Наталья (повар) 06.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салинник Наталья (повар)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1950

Дата смерти

06.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1950

Отец: Волков Вестислав (портной)

Мать: Салинник Нина (бухгалтер)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакалова Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Бакалов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакалов Виктор

Рождение ребёнка
20.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуцал Владимир (строитель)

Смерть
06.02.2023

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