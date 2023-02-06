Салинник Наталья (повар)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1950
Дата смерти06.02.2023
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакалова Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Бакалов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакалов Виктор
Рождение ребёнка
20.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуцал Владимир (строитель)
Смерть
06.02.2023