Иванова (Лебедева) Пелагея (Полина) Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Лебедев Кондратий
Рождение ребёнка
05.09.1932
Сын: Иванов Александр
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова ? Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно