Иванова (Лебедева) Пелагея (Полина) Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Лебедева) Пелагея (Полина) Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лебедев Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1932

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова ? Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Петр Ивановоич

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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