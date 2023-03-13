Пердакова Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пердаковъ Трифанъ
Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Пердаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Пердаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пердаковъ Кононъ