Пердакова Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пердакова Дарья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ

Рождение ребёнка
1771

Сын: Пердаковъ Трифанъ

Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Пердаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Пердаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Пердаковъ Кононъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пердаковъ Кононъ

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