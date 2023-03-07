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Тарасов Константин Иванович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.04.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Дочь: Тарасова Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Анашина Гликерия Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.

Сын: Тарасов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Анашина Гликерия Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анашина Гликерия Евфимиевна

Смерть
Неизвестно
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