Тарасов Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Дочь: Тарасова Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Анашина Гликерия Евфимиевна
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.
Сын: Тарасов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Анашина Гликерия Евфимиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно