Беляков Павел Екимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Беляков Александр Павлович
Мать ребёнка: Белякова Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно