Беляков Павел Екимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Павел Екимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Беляков Александр Павлович

Мать ребёнка: Белякова Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Марфа Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Горошково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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