Нестерова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Терлеев Никон Андреев

Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Терлеев Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Терлеева Настасья Андреева

Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Терлеева Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров

Рождение ребёнка
1854

Сын: Терлеев Нестор Андреев

Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Терлеева Маланья Андреева

Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров

Смерть
Неизвестно

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