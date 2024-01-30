Нестерова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров
Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Терлеева Настасья Андреева
Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Терлеева Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Терлеева Маланья Андреева
Отец ребёнка: Терлеев Андрей Петров
Смерть
Неизвестно