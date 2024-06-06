Иванова Алина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Оля
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Анастасия
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Татьяна
Отец ребёнка: Иванов Владимир