Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Николас Анри 09.01.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Николас Анри

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.01.1899, г. Канны, Приморские Альпы, Прованс, Третья Французская республика

умер 28.04.1980

Мать
Гарнер Эдит Марион30.01.1874 г.р.
Отец
Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Альбин ГебхардНеизвестно г.р.
Супруги
Д Ази Марта Мари Робер07.08.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1899

Отец: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Альбин Гебхард

Мать: Гарнер Эдит Марион

г. Канны, Приморские Альпы, Прованс, Третья Французская республика

Бракосочетание
15.04.1959

Жена: Д Ази Марта Мари Робер

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Смерть
28.04.1980

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