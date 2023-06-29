Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Николас Анри
мужской, родился 09.01.1899, г. Канны, Приморские Альпы, Прованс, Третья Французская республика
умер 28.04.1980
МатьГарнер Эдит Марион30.01.1874 г.р.
ОтецФон Мольтке-Хитфельдт Леон Альбин ГебхардНеизвестно г.р.
Супруги
Д Ази Марта Мари Робер07.08.1906 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1899
г. Канны, Приморские Альпы, Прованс, Третья Французская республика
Бракосочетание
15.04.1959
Жена: Д Ази Марта Мари Робер
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
28.04.1980